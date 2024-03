Kunitsu-Gami: Path of the Goddess viser gameplay med mye personlighet

HQ

Som avslutning på presentasjonen presenterte Xbox Capcoms kommende tittel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, og gjentok at det vil bli utgitt i år. Vi hadde bare sett noen få forhåndsomtaler av dette spillet, noe som fikk oss til å tro at det ville være en ren actiontittel som bygger på japansk mytologi. Men nå, etter å ha sett traileren, har det blitt klart at dette ikke er tilfelle.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Spillet er en (tilsynelatende harmonisk) kombinasjon av action og Tower Defence. Og det ser til og med ut til å være litt av en simulering, for noe av det vi har sett i gameplayet, er at du må samle ressurser i landsbyen og på dagtid, for så å forsvare den om natten, når portene åpnes og monstrene kommer ut av dem.

Nok en gang er det tydelig at kunstdesignet er iøynefallende, og det blir utvilsomt en tittel å holde øye med i år. Ettersom det ble avduket på Xbox & Bethesda Showcase sommeren 2023, er det godt mulig at vi får flere nyheter og en fast lanseringsdato i 2024.

I mellomtiden kan du ta en titt på den nye traileren for Kunitsu-Gami: Path of the Goddess nedenfor og fortelle oss hva du synes i kommentarfeltet.