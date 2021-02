Kunne du tenke deg en Xbox Mini?

Du ser på Annonser

Både Sony og Nintendo har allerede eksperimentert med å utnytte folks nostalgiske følelser rundt gamle konsoller, og gjenutgi disse i "Mini"-format med et utvalg klassiske spill fra den æraen. Det har dog ikke Microsoft gjort, sikkert fordi mange av spillene er tilgjengelige gjennom bakoverkompatibilitet.

Men er dette i ferd med å endre seg? En av de originale designerne bak den første Xbox-konsollen og den tilhørende Duke-kontrolleren, Seamus Blackley, har publisert et interessant innlegg på Twitter, der han "spør for en venn" om det er noe interesse for en slik retrokonsoll:

"If there was a device that looked like this, that streamed and played OG Xbox games ONLY, would you desire it? Asking for a friend."

Du kan se bildet han refererer til nedenfor. Vi kan jo spørre om det samme. Kunne du tenke deg en slik?