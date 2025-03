Kunngjort Aeterna Lucis, oppfølgeren til Aeterna Noctis

HQ

I slutten av 2021 presenterte det spanske studioet Aeternum Games sitt ambisiøse og fargerike metroidvania-spill, der lysets og mørkets monarker tørnet sammen i en endeløs konflikt. To år senere, i september 2023, fikk vi forløperen/spin-off'en Summun Aeterna, et Roguelite-spill med rask action. Og nå, etter mange års arbeid, har vi den tredje delen av serien, kalt Aeterna Lucis.

Denne gangen blir det en direkte fortsettelse av hendelsene i Aeterna Noctis, og vi får se hvordan Lysets dronning må stoppe ødeleggelsen av selve eksistensen ved å trosse den øverste guden Chaos mens hun leter etter sin gamle nemesis. Selv om det opprinnelig var planlagt utgitt i 2024, utsatte teamet utgivelsen for å finpusse alle aspekter av spillet, ettersom de har optimalisert motoren for å oppnå bedre ytelse. Blant annet har de lagt til et sanntidsbelysningssystem basert på normalkart og dynamisk innlasting av scenarier uten avbrudd.

"Dette spillet er kronjuvelen vår, resultatet av mange års lidenskap, innsats og dedikasjon. Vi har presset talentene våre til det ytterste for å levere en unik opplevelse som vi tror vil markere et før og etter i sjangeren", sier teamet i Aeternum Game Studios.

Foreløpig har vi ingen utgivelsesdato i sikte, bortsett fra september 2025, men du kan se gameplay-traileren for Aeterna Lucis nedenfor.