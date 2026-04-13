Kunos Simulazioni åpner døren til modding og private servere i versjon 0.6 av Assetto Corsa Evo

I februar i fjor lanserte Kunos Simulazioni versjon 0.5 av Assetto Corsa Evo, som la til nye baner og kjøretøy i spillet, men som også splittet fansamfunnet ved å fjerne karrieremodus - den viktigste enspillerattraksjonen - da det så mot en fremtid med mer fokus på konkurransespill og sandkasseopplevelsen. Det ser ut til at tilbakemeldingene må ha nådd styrerommet til det italienske simuleringsstudioet, for de har nå gitt ut oppdatering 0.6 for Assetto Corsa Evo (takk, Traxion), og denne ser virkelig ut til å forsøke å bygge nye broer med spillerne.

I tillegg til de seks nye kjøretøyene som kommer til spillet og en ny krets (Sebring, som allerede ble teaset i 0.5-traileren tilbake i februar), vil du fra nå av kunne opprette dedikerte, selvstyrte AC EVO-servere via Steam. Frem til nå har serverbruk måttet outsources til tredjeparter, med kostnader fra €5 til €15 per måned, men dette vil ikke lenger være tilfelle.

Nye biler og baner i Assetto Corsa Evo v.0.6

Nye biler



Audi R8 LMS GT4 Evo



Ferrari 296 GT3



Ferrari 288 GTO



Ford Mustang GT3



Lamborghini Countach LP5000 QV



Porsche 992 GT3 R Rennsport



Kretser



Sebring



Oppdatering av Nürburgring Nordschleife-layouten for 2026



Sist, men ikke minst, har prosessen for å legge om kontrollskjemaet på Assetto Corsa Evo - enten du bruker standardkontrollere eller dedikert sim-racingutstyr - blitt kraftig forenklet, og vil nå være mer lik det vi allerede ser i Assetto Corsa Competizione eller Assetto Corsa Rally.