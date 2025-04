Kunos Simulazioni lytter til fansen og kunngjør store endringer i Assetto Corsa Evo

HQ

"Vi tok feil, men det er bra når utviklere er villige til å lytte." Slik begynner Kunos Simulazioni-sjef Marco Massaruttos utviklingsdagbok, der han kunngjør at teamet har lyttet til tilbakemeldinger fra fansen på Assetto Corsa Evo simracing-tittelen, som er tilgjengelig i Early Access, og vil gi en rattvridning til det nåværende designet.

Tittelen, som selv på dette stadiet har blitt franchisens beste utgivelse, siktet mot ren online-utvikling, men Massarutto sier at det ikke vil være tilfelle, og gir informasjon om den første av de store endringene som kommer. Åpen modus vil være en helt offline-modus, og det samme vil karrieremodus, der vi også vil kunne utvikle oss lokalt med spillerprogresjon. Spesielle hendelser vil imidlertid fortsatt være knyttet til å ha en online-tilkobling.

Tekniske aspekter som fører-AI, ytelse og teknisk optimalisering, samt brukergrensesnittet, blir også forbedret, selvsagt med tanke på at dette er et Early Access-spill. Mod-støtte er også under utvikling (som han sier vil komme "raskere enn forventet"), og testingen av flerspillermodusen er i rute, og den første versjonen av flerspillermodusen skal være tilgjengelig i løpet av sommeren.

Til slutt bemerker han at Kunos Simulazionis medgrunnlegger Stefano Castillo er tilbake som AC EVOs nye Chief Technology Officer. Castillo regnes som en av de ledende utviklerne i simracingverdenen og er i stor grad ansvarlig for suksessen til de tidligere Assetto Corsa-titlene. Hans retur er en intensjonserklæring til spillerne, heter det i pressemeldingen.

Du kan se hele videouttalelsen fra Kunos Simulazioni nedenfor.