Kunstdirektøren for «Alien: Isolation 2» avslører hvordan man kan gjøre spillet mindre skummelt

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Det kan virke rart at en person som jobber med et skrekk-spill skal komme med råd om hvordan man kan gjøre opplevelsen mindre skremmende, men kunstdirektøren for Alien: Isolation 2, Ana Sopikova, ønsker ikke at folk skal bli utsatt for for mye spenning altfor tidlig. I stedet bør de føle seg trygge på visse tidspunkt, for så å få den roen fullstendig revet bort i andre øyeblikk.

Men hvis du er en av dem som ikke tror du i det hele tatt kan nærme deg et spill som « Alien: Isolation 2 på grunn av skrekkfaktoren, har Sopikova et fint tips for å hindre at du blir for redd. «Mitt råd til alle som er for redde, er rett og slett å skru ned musikken. Mange innser ikke hvor mye musikken bidrar til å bygge opp spenningen,» forteller hun til GamesRadar i et nylig intervju.

Selv om du er en skrekkveteran, er ikke hensikten med « Alien: Isolation 2 å få deg til å føle deg fullstendig livredd hele tiden. «Vi vil ikke at spillerne hele tiden skal være på toppen av redselen, på randen av å få et hjerteinfarkt, for da blir de bare vant til det, og det er ikke skummelt lenger. Det er jo et narrativt spill. Det er en historie å følge. Så du skjønner, vi tar med alle elementene, både det visuelle og lyden, hvordan alt henger sammen, animasjon og spillbarhet, og vi prøver bare å bygge opp den opplevelsen med alle de ulike delene for å virkelig understreke høydepunktene og lavpunktene,» forklarte Sopikova.

Vi har våre egne inntrykk og et intervju fra vår hands-on med « Alien: Isolation 2 på vei, så hold øynene åpne for mer om denne uhyggelige oppfølgeren.