Kunstig intelligens brukes til å utvikle nye virus

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Ved første øyekast er det helt naturlig å frykte konsekvensene av at kunstig intelligens har evnen og kapasiteten til å utvikle nye virusstammer, men dette arbeidet brukes faktisk til menneskehetens beste. Forskere ved Stanford University har brukt AI-teknologi til å skape 16 nye virus som er utviklet for å angripe bakterier, behandle sykdommer og være ufarlige for mennesker.

Det sies at virusene er fullt funksjonelle og kan replikeres i et laboratorium, og dette er den siste store medisinske innovasjonen, der man går fra å bruke AI til å utvikle nye antibiotika til i stedet å lage nye og nyttige virus.

Ifølge BBC News fungerer teknologien på samme måte som ChatGPT, ved å bruke prediktive sekvenser til å forutsi livets språk i stedet for tekst. AI-modellene ble også trent ved å studere de genetiske kodene til eksisterende virus, bakterier, planter og mennesker, og fikk deretter i oppgave å skape en virustype kjent som en bakteriofag, som kun er i stand til å infisere bestemte bakteriearter. Totalt ble 302 virusstammer utviklet, hvorav 16 viste seg å være effektive til å drepe E. coli i et laboratorium.

Naturligvis har denne innovasjonen ført til at mange er bekymret for de potensielle anvendelsene for å skape virus som kan være skadelige for mennesker, selv om det finnes sikkerhetstiltak som skal sikre at «teknologien brukes til det gode», ifølge førsteamanuensis Brian Hie.