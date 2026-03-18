Kunstig intelligens: En livredder?

HQ

Kunstig intelligens. Dommedags- og Skynet-teknologien som ikke bare tvinger oss til å betale en arm og et bein hvis vi vil oppgradere datamaskinens RAM-minne, men som også er teknologien som risikerer å ødelegge spillverdenens skjønnhet fullstendig. Men er det virkelig slik i virkeligheten? Er vi redde for noe som egentlig er mer en plage enn en reell fare? Jeg vet ikke, og jeg har ikke svarene, for det jeg driver med er mer en form for videospillorientert guttespekulasjon enn statistikkbasert forskning av høy kvalitet. Men du bør ikke avfeie hele greia med gutter som spekulerer om ting.

Og nei, jeg vet at jeg ikke er den første som tar opp dette, og at dette temaet i bunn og grunn er godt og grundig overdiskutert nå. Det endrer imidlertid ikke det faktum at det er mer relevant enn noensinne, med tanke på alt som har med Asha Sharma, Xbox Helix og komponentpriser som skyter i været (seriøst).

Jeg tror AI er kommet for å bli. Vi er nødt til å leve med det nå, det er det ingen tvil om. Hvis du kan inkorporere en kunstig intelligens som gjør jobben like bra eller bedre enn et menneske, vil den beslutningen bli tatt så lenge det sparer penger. Det er vel og bra med innovasjon og hurra-hurra, men til syvende og sist er det økonomien som betyr noe for de store pampene rundt styrebordene. Det føles - dessverre - som et faktum vi ikke kan unnslippe, og selv om jeg absolutt tror at AI-boblen kommer til å sprekke, er det en realitet vi må venne oss til.

Asha Sharma fikk hele spillverdenen til å uttrykke unison bekymring på grunn av sin bakgrunn fra AI-bransjen. // Microsoft

Dette er en annonse:

Boblen, ja! Den vil trolig tømmes for luft når etterspørselen begynner å avta. Akkurat som IT-sektoren har overlevd en tøff periode, vil AI-sektoren også gjøre det. Forhåpentligvis vil dette føre til mindre hype og billigere komponenter. Kunstig intelligens er tross alt en bransje ALLE vil ha en bit av, men kaken vil rett og slett ikke være stor nok til slutt, og da vil vi mest sannsynlig se en håndfull aktører som dominerer markedet i stedet for altfor mange nystartede selskaper og gamle giganter som prøver å bryte seg inn på markedet. Det vil flate ut og nå en slags status quo der vi ikke lenger hever et øyelokk over at det er til stede i livene våre.

Men hva betyr dette for spillutviklingen og, til syvende og sist, for oss spillere? For de store AAA- og AAAA-utviklerne vil det sannsynligvis bety at menneskelige karakterer vil fases ut til fordel for AI-drevne løsninger. Det moralske dilemmaet i dette spørsmålet vil over tid bli mer utydelig, diffust og vanskelig å tolke, og det kan man mene hva man vil om, men jeg mistenker at de mest høylytte motstanderne etter hvert vil miste pusten. Og det vil selvfølgelig industrigigantene utnytte. Et lite skritt om gangen, helt til vi har vent oss til at det ikke er et menneske som skriver dialog for bifigurer, men en kunstig intelligens som håndterer det, akkurat som den håndterer assets og koding.

Dette kommer helt sikkert til å gå av hengslene i enkelte kretser, der spillene vi i dag kaller sjelløse og identitetsløse, kommer til å bli sett på som absolutte mesterverk når det gjelder kunstneriske meritter. AI-drevne spill med høyt budsjett, på en måte. Selv om jeg ikke er spirituell - i det hele tatt - er jeg sikker på at et spill som ikke er utviklet av mennesker, vil mangle det vi faktisk har som en AI ikke har - en sjel og sin egen unike identitet.

Vi kan forvente å se mye AI i Microsofts nye alt-i-ett-enhet. // Microsoft

Dette er en annonse:

Fordelen er selvfølgelig at spill vil bli utviklet raskere og, ved hjelp av AI, vil kunne kjøre på mindre kraftig maskinvare. Når det gjelder maskinvare, ser jeg flere fordeler enn ulemper, ettersom det feltet ikke står og faller med menneskelig vilje og ånd. AI-akselerasjon og alle DLSS-løsningene blåser nytt liv i eldre oppsett, og CPU-er vil kunne utføre beregninger på kvantenivå raskere ved hjelp av AI-verktøy. Jeg er ingen ekspert på området - men som en erfaren gjetter vil jeg definitivt si at vi i det minste bør ønske kunstig intelligens velkommen her.

Men mens Tencent, Electronic Arts, Activision Blizzard og lignende pengesultne giganter omfavner mer og mer AI og sender hjem stadig flere menneskelige utviklere, er det noe som vil brenne klarere og sterkere enn noen gang før - menneskehetens store styrke: kunst, innovasjon og identitet. Og hvor vil dette komme tydeligst til syne mens det neste Call of Duty blir generisk til de grader? Jo, i indieverdenen, selvfølgelig. Den elskede, elskede indieverdenen.

Spillbransjen vil - muligens - ta en støyt i begynnelsen, men mindre indieutviklere og -forlag vil utvilsomt ønske å vise hvordan spill bør utvikles, og hvor stor forskjellen faktisk er når noen med ekte lidenskap legger hjerte og sjel i arbeidet sitt. Noe avansert kunstig intelligens aldri vil kunne oppnå. Vi kommer til å se en renessanse for spill som føles levende. Spill der en enkelt utvikler, med kaffeflekker på tastaturet og tre år med relativ søvnløshet, har lagt sjelen sin i hver eneste piksel, hver eneste lydloop og hver eneste halvferdige (men hjertevarmende) dialogreplikk.

Larian Studios har forsøkt seg litt på AI, men har måttet trekke seg tilbake, ettersom fansen tydeligvis ikke har vært så begeistret for disse funksjonene.

Tenk på det: Når den neste AAA-tittelen føles som et velpolert, men fullstendig hult skall - akkurat som de prosedyregenererte åpne verdenskartene som ser flotte ut i traileren, men som føles omtrent like engasjerende som å bla gjennom en DIY-katalog - det er da folk vil begynne å lengte etter noe annet. Og det vil ikke komme fra Tencent eller EA. Det vil komme fra en fyr i en kjeller i Skövde, en duo i Polen eller en trio i Japan som nekter å bruke AI til noe mer enn kanskje en rask plassholdertekstur.

Vi gamere vil bli flinkere til å se forskjell. På samme måte som vi nå kan føle når et spill er laget med lidenskap og kjærlighet, i motsetning til når det er laget for å maksimere "kvartalsinntektene". Og den sansen? Den kan ikke trenes inn i en modell. Den er menneskelig. Den er rotete og noen ganger til og med jævlig stygg, men den er levende og tilfører spillet sjel og menneskelighet.

Så nei, jeg - personlig - er ikke redd for at AI vil ta knekken på spillkunsten. Jeg tror faktisk det vil gjøre det motsatte i det lange løp, ved å raffinere og tydeliggjøre hva som er verdt å bry seg om. De store studioene kan produsere AI-produksjoner på storbudsjett med strålesporing og 240 bilder i sekundet. Og vi andre vil få tilbake følelsen av å spille noe som faktisk er laget av noen som bryr seg - en luksus vi bør slutte å ta for gitt. Spill laget av noen som gråt, bannet, lo og kanskje til og med hatet sitt eget spill en eller annen gang midt på natten. Svakheter som til syvende og sist blir vår styrke og grunnen til at vi til slutt vil gå seirende ut av denne kampen.

Hva synes du? Er du enig i Joels resonnement?