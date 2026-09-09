Kunstig intelligens «kan drepe oss alle innen utgangen av tiåret»: Anthropic og OpenAI «spiller med livene våre», sier tidligere forsker

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Jacob Coxon, en AI-forsker fra Anthropic – selskapet bak Claude – har advart om farene ved denne teknologien og sagt at de som står bak kunstig intelligens «oppriktig tror at den kan drepe oss alle innen utgangen av tiåret» og har uttrykt frykt privat, ved å si at «ingen annen menneskelig aktivitet utgjør en fare på dette nivået».

Etter tre år hos Anthropic og tidligere hos OpenAI, hvor han drev med forskning på forhåndstrening, sa han opp og hevdet at «ingen av selskapene opptrer ansvarlig» og at de «spiller hasard med livene våre» i kappløpet om å skape selvforbedrende superintelligens.

Undervurder ikke kraften i denne teknologien. Dette vil snart være overmenneskelige systemer som kan hacke hva som helst, revolusjonere ethvert felt over natten og tilegne seg reell makt og ressurser. Vi har alle vært vitne til fremskrittene innen hvert av disse områdene, og utviklingen bremser ikke opp», skrev Coxon.

Og dette er ikke bare ordene til en misfornøyd ansatt, for nåværende ansatte hos Anthropic har gitt uttrykk for de samme følelsene som kollegaen.

Evan Hubinger, leder for Alignment Science hos Anthropic, sa at Coxon har rett, og anslår sjansen for at AI kan drepe alle mennesker til over 10 %. Den umiddelbare risikoen fra dagens modeller er lav, legger han til, men han er bekymret for at superintelligens kan oppstå gjennom rekursiv selvforbedring – noe som skjer raskere enn de trodde – og la forrige måned ut en lenke til Anthropics egen risikorapport.

Og det er ikke alt, for en annen leder hos Anthropic, Samuel Marks (som jobber som leder for skalerbar tilsyn), sa at «AI-utviklere, spesielt de mest erfarne, mener at deres teknologi kan føre til utryddelse av menneskeheten (eller tilsvarende alvorlige konsekvenser)», og at dette kan skje i løpet av de neste årene. Han forklarte også at vi «ikke kan programmere» AI til å oppføre seg slik vi ønsker, og at den ofte oppfører seg feil.

Forskjellen mellom OpenAI og Anthropic

Coxon la vekt på å si at ideen om at AI kan drepe oss «ikke er et markedsføringstriks».... Så hvorfor fortsetter de å utvikle den? Coxon, som har jobbet i begge selskapene, beskriver OpenAI som det mest uansvarlige («hos OpenAI har mange ikke virkelig tatt inn over seg hva som står på spill for sivilisasjonen»).

Anthropic, derimot, forstår hva som står på spill, men det er også en risiko: de føler at de må være raskere enn konkurrentene fordi de er de eneste som vil opptre ansvarlig, noe som blir et «overmodig veddemål».

Anthropic ble grunnlagt i 2021 av tidligere medlemmer av OpenAI, med målet om å fremme en tryggere og mer etisk kunstig intelligens. Men de er «fanget i et kappløp om å komme først [med å skape en superintelligens] – de tror at ingen andre vil handle ansvarlig, så de må gjøre det selv, til tross for risikoen».

Marks ga uttrykk for et lignende syn og pekte på «en blanding av kommersielle insentiver og en overbevisning om at de er i et kappløp med andre, mindre ansvarlige AI-utviklere som vil misbruke teknologien eller utvikle den på en mindre sikker måte». Han la til at «mange ansatte hos AI-utviklere ønsker desperat å bremse opp for å finne ut hvordan man kan bygge AI på en tryggere måte», og det er grunnen til at han fortsatt er hos Anthropic, for å «redusere sjansen for disse katastrofale utfallene som kan føre til utryddelse», mens Coxon oppfordret AI-forskere til å presse på for andre betingelser, blant annet koordinering mellom selskaper og et midlertidig forbud mot å forbedre modellens evner.