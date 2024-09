Kunstig intelligens tar over undervisningen i britiske klasserom

HQ

Vi har alle våre tvil om kunstig intelligens. De fleste av bekymringene er helt berettigede, og det er på grunn av disse at vi ofte overser fordelene med teknologien. David Game College i London ønsker å ta i bruk kunstig intelligens i undervisningen i et klasserom fullt av GCSE-studenter.

Den kunstige intelligensen brukes på en slik måte at elevene lærer med både datamaskiner og virtual reality-briller, og den underviser på en måte som menneskelige lærere rett og slett ikke kan, ved å utvikle en undervisningsplan som er skreddersydd for hver enkelt elev, samtidig som den er lagt opp slik at svakere emner tas opp med en gang, mens sterkere emner utsettes til senere i semesteret.

Haken er at dette undervisningsopplegget er veldig nytt og derfor dyrt. Sky News skriver at 20 studenter som blir behandlet som forsøkskaniner for AI-undervisningen, må betale 27 000 pund i året, noe som nesten tilsvarer tre års universitetsavgifter.

For å sikre at elevene ikke blir overlatt til seg selv i AI-lærerens varetekt, blir hver klasse fulgt opp av læringscoacher som overvåker atferd, gir støtte og tar tak i områder der AI-en mangler eller sliter, for eksempel kunst eller seksualundervisning.

Vi må vente på at elevenes karakterer blir offentliggjort før vi kan avgjøre hvor vellykket en AI-lærer kan være.