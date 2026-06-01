Kunstner Liam Sharp snakker om hvordan Wonder Woman inspirerer generasjoner og "vil fortsette å gjøre det"

Selv om mye av samtalen rundt DCs verden i disse dager ofte dreier seg om Superman og Batman, er Wonder Woman fortsatt en av de viktigste og mest innflytelsesrike figurene tegneserieverdenen har å by på, ikke bare fordi hun utgjør den tredje delen av DCs trippel av ledende figurer, men også fordi figuren vekker gjenklang hos minoritetsgrupper over hele verden på grunn av sin åpne holdning til seksualitet.

I den forbindelse fikk vi under vårt besøk på Comicon Napoli nylig snakke med tegneren Liam Sharp, for å høre hva han synes om tiden han har brukt på å skape Wonder Woman-historier sammen med forfatteren Greg Rucka som en del av Rebirth-serien.

"Wonder Woman var fascinerende for meg, for det jeg innså da jeg tegnet henne, var at av alle figurer jeg noen gang har tegnet, er hun den som berører folk mest. Hun har en direkte, varig innflytelse på folk. På den tiden jeg tegnet henne, bodde vi i USA, og da jeg turnerte rundt på kongresser i USA, hadde jeg folk fra ... LHBTQ-miljøet, som kanskje bodde i områder som var veldig hardcore kristne og ikke åpne for hele spekteret av menneskelig seksualitet. De ble undertrykt, kastet ut eller utstøtt fra hele familien og hele lokalsamfunnet. Noen ganger var Wonder Woman det eneste som holdt dem i live. Det er forståelig nå. Jeg forstår det, men jeg visste det ikke før. Hvor sterk og mektig hun var som et slags homoikon og et transikon, og hvor mye den karakteren ga styrke til folk som følte seg fremmedgjort.

"Så det var, jeg tror det er grunnleggende for henne, jeg tror at da Greg Rucka kom ut og sa nei, hun er en skeiv karakter, var det et stort statement. Det burde være åpenbart, hun er fra amasonenes verden. Alle som har en forestilling om at de ventet i 2000 år på at menn skulle komme og redde dem fra seg selv, tror jeg går glipp av poenget med disse karakterene. Jeg tror at det lå noe dypt innebygd i dem, noe ganske dyptgripende om at folk som trengte et eksempel, trengte et heroisk eksempel, kunne få det fra dem."

Sharp forklarer også at Conan the Barbarian fungerte på samme måte for ham i ungdommen, da figuren ga ham styrke og fikk ham til å vokse og blomstre som person, en erfaring han tilskriver tegneserier som helhet, og hvordan de er mer enn bare et underholdningsmedium.

"Jeg tror tegneserier har den kraften, og det er veldig viktig at folk innser det, for jeg tror det blir oversett av og til. Det er ikke bare underholdning. Karakterer lever med oss hele livet og påvirker oss og fortsetter å påvirke oss og inspirere oss, og jeg tror Wonder Woman vil fortsette å gjøre det, og akkurat nå er det sannsynligvis viktigere enn noensinne."

Du kan se hele intervjuet med Sharp nedenfor, der vi også kommer inn på Batman: Reptilian, Green Lantern, Starhenge og mye mer.