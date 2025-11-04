KuPS vinner den finske ligatittelen for andre gang på rad i Conference League

HQ

KuPS Kuopio har med suksess forsvart Veikkausliiga, eller den finske eliteserien, med én runde igjen å spille. Den finske klubben vant også ligaen i fjor, og beholder tittelen takket være SJK, som scoret 3-3 mot Ilves i det 94. minutt, noe som matematisk sett gjør KuPS til mestere nok en gang. Søndag slo Kuopion Palloseura (KuPS), fra byen Kuopio, Inter Tuki 3-2, og står med 64 poeng etter 31 kamper i ligaen med 12 klubber.

KuPS er en av de mest suksessrike finske klubbene i nyere tid, og har vunnet den finske Premier League åtte ganger (inkludert i 2024 og 2019) og den finske cupen fem ganger. Alle de tidligere ligatitlene kom mellom 1956 og 1976. KuPS spiller også en europeisk turnering for første gang, Conference League, etter flere år uten å nå lenger enn kvalifiseringssluttspill.

Kuopio, Finlands åttende største by, tente opp det 75 meter høye, ikoniske Puijo-tårnet med fotballklubbens farger "keltamusta" (gul-svart) for å feire ligatittelen.

Historisk sett har den mest fremgangsrike finske fotballklubben vært HJK fra Helsinki, som for øyeblikket ligger på femteplass i ligaen, men som er sikret playoff til neste sesongs Conference League.

Den hjemlige sesongen avsluttes kanskje denne uken, men KuPS' reise i Conference League har bare fortsatt: Etter to uavgjorte på to kamper må de jobbe hardere for å sikre seg kvalifisering til utslagsfasen.