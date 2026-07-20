Kuro Games kunngjør at selskapet utvider virksomheten til animasjonsbransjen med serien « Wuthering Waves: Elysium

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Da « Wuthering Waves ble lansert i 2024, ble det raskt den nye sensasjonen blant kinesiske «gacha»-MMO-RPG-er og samlet raskt over 30 millioner spillere i løpet av de første månedene. Nå som spillet når en ny hær av spillere etter å ha blitt inkludert i Game Pass-katalogen, har Kuro Games avslørt planene sine om å utvide spillet til en multimediefranchise.

Kuro Games har etablert et nytt merke kalt Kuro Onroad, en avdeling dedikert til animasjonsprosjekter, og har samtidig kunngjort « Wuthering Waves: Elysium», en animert serie basert på spillet. Det er foreløpig ikke avslørt noen utgivelsesdato eller detaljer om handlingen, men de har sluppet en kort teaser sammen med kunngjøringen, som gir et kort innblikk i de fem hovedkarakterene. Ta en titt nedenfor.

Gleder du deg til anime-serien « Wuthering Waves: Elysium»?