Kurt Russell og Michelle Pfeiffer i hovedrollene i Taylor Sheridans nyeste drama The Madison

Taylor Sheridan ser ut til å være en av de viktigste og eneste grunnene til at noen ville abonnere på Paramount +, ettersom forfatteren er personen bak mange av streamerens største og mest kjente originalserier, det være seg Yellowstone, Tulsa King, Mayor of Kingstown, Landman, Lioness, 1923, og 1883. Jepp, stort sett alle seriene som rutinemessig debuterer på plattformen ...

Snart er Sheridan tilbake med enda en ny serie, et prosjekt kjent som The Madison, som samler Kurt Russell og Michelle Pfeiffer i hovedrollene i et drama som kombinerer New York Citys kjas og mas med Montanas pittoreske, landlige natur. Synopsis for showet forklarer :

"En inderlig studie av sorg og menneskelige bånd som følger en familie fra New York City i Madison River-dalen i sentrale Montana."

Til tross for at den utspiller seg i Montana, ser det ikke ut til at denne serien har noen tilknytning til Yellowstone-universet, som vokser ytterligere neste uke når Y: Marshals lander på Paramount + også. Det vi vet om The Madison er at denne åpningssesongen bare er en forsmak på hva som kommer, ettersom en andre sesong allerede har fått grønt lys.

For et glimt av hva som er i vente, sjekk ut traileren for serien nedenfor, med The Madison debuterer 14. mars.