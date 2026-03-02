Kuwait skyter ved en feiltakelse ned tre amerikanske jagerfly

HQ

Kuwait skjøt ved et uhell ned tre amerikanske F15-jagerfly mandag mens de utførte operasjoner relatert til Iran, ifølge US Central Command (Centcom). Alle de seks flybesetningene skjøt seg trygt ut og er kommet til rette i stabil tilstand. Centcom beskrev det som en " tilsynelatende egenbeskytning" under pågående kamphandlinger.

Hendelsen føyer seg inn i en raskt eskalerende konflikt i Midtøsten. Irans nylige angrep var rettet mot sivile og strategiske steder i Bahrain, Irak, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Som svar på dette utstedte USA og seks allierte golfstater en felles uttalelse der de fordømte Irans " vilkårlige og hensynsløse angrep", og advarte om at slike handlinger truer den regionale stabiliteten.

I mellomtiden fortsetter Israel sine militære aksjoner mot Hizbollah i Libanon, og erkjenner at kampene kan vare i flere dager til. De israelske forsvarsstyrkene har uttalt at "alle alternativer er på bordet" som svar på Hizbollahs angrep på Israel, som fulgte etter at Irans øverste leder Ali Khamenei ble drept av amerikansk-israelske angrep...