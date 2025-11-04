Kvalifiseringskamper for UEFA-nasjoner til FIFA 2027-verdensmesterskapet for kvinner: Alle grupper og prosess

HQ

UEFA har kunngjort trekningen av kvalifiseringskampene til FIFA 2027 Women's World Cup, som skal avholdes i Brasil. For andre gang, som i 2023, vil VM for kvinner 2027 bestå av 32 lag, og 56 europeiske nasjoner vil konkurrere om å delta i turneringen og sikre seg en av de 11 plassene som er tilgjengelige for UEFA.

De er satt sammen i grupper, 14 totalt, fordelt på tre ligaer, i henhold til FIFA-rankingen deres. Bare de beste lagene i hver av de fire gruppene i liga A er direkte kvalifisert til VM ... og skjebnen har bestemt at de to sterkeste lagene i verden, England (europamestere i 2025) og Spania (verdensmestere i 2023), skal pares i samme gruppe.

Nummer to og tre i hver av liga A vil spille play-off mot gruppevinnerne i liga B, og taperne i liga A vil spille play-off mot lagene i liga B.

Kvalifiseringskamper til FIFA 2027 Women's World Cup for UEFA-lag

Liga A

Gruppe A1



Sverige



Italia



Danmark



Serbia



Gruppe A2



Frankrike



Nederland



Polen



Irland



Gruppe A3



Spania



England



Island



Ukraina



Gruppe A4



Tyskland



Norge



Østerrike



Slovenia



Liga B

Gruppe B1



Wales



Tsjekkia



Albania



Montenegro



Gruppe B2



Sveits



Nord-Irland



Tyrkia



Malta



Gruppe B3



Portugal



Finland



Slovakia



Latvia



Gruppe B4



Belgia



Skottland



Israel



Luxembourg



Liga C

Gruppe C1



Bosnia-Hercegovina



Estland



Litauen



Liechtenstein



Gruppe C2



Kroatia



Kosovo



Bulgaria



Gibraltar



Gruppe C3



Ungarn



Aserbajdsjan



Nord-Makedonia



Andorra



Gruppe C4



Hellas



Færøyene



Georgia



Gruppe C5



Romania



Kypros



Moldova



Gruppe C6



Hviterussland



Kasakhstan



Armenia



Når spilles kvalifiseringskampene til VM 2027?

Hver nasjon spiller seks kamper i gruppespillet, mellom 3.-7. mars og 5.-9. juni 2026. Sluttspillet finner sted i oktober-desember 2026. De siste kvalifiserte lagene i sluttspillet mellom forbundene spiller sine kamper i februar 2027.