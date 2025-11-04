Kvalifiseringskamper for UEFA-nasjoner til FIFA 2027-verdensmesterskapet for kvinner: Alle grupper og prosess
Spania og England møtes igjen i kvalifiseringen til FIFA 2027 Women's World Cup.
UEFA har kunngjort trekningen av kvalifiseringskampene til FIFA 2027 Women's World Cup, som skal avholdes i Brasil. For andre gang, som i 2023, vil VM for kvinner 2027 bestå av 32 lag, og 56 europeiske nasjoner vil konkurrere om å delta i turneringen og sikre seg en av de 11 plassene som er tilgjengelige for UEFA.
De er satt sammen i grupper, 14 totalt, fordelt på tre ligaer, i henhold til FIFA-rankingen deres. Bare de beste lagene i hver av de fire gruppene i liga A er direkte kvalifisert til VM ... og skjebnen har bestemt at de to sterkeste lagene i verden, England (europamestere i 2025) og Spania (verdensmestere i 2023), skal pares i samme gruppe.
Nummer to og tre i hver av liga A vil spille play-off mot gruppevinnerne i liga B, og taperne i liga A vil spille play-off mot lagene i liga B.
Kvalifiseringskamper til FIFA 2027 Women's World Cup for UEFA-lag
Liga A
Gruppe A1
- Sverige
- Italia
- Danmark
- Serbia
Gruppe A2
- Frankrike
- Nederland
- Polen
- Irland
Gruppe A3
- Spania
- England
- Island
- Ukraina
Gruppe A4
- Tyskland
- Norge
- Østerrike
- Slovenia
Liga B
Gruppe B1
- Wales
- Tsjekkia
- Albania
- Montenegro
Gruppe B2
- Sveits
- Nord-Irland
- Tyrkia
- Malta
Gruppe B3
- Portugal
- Finland
- Slovakia
- Latvia
Gruppe B4
- Belgia
- Skottland
- Israel
- Luxembourg
Liga C
Gruppe C1
- Bosnia-Hercegovina
- Estland
- Litauen
- Liechtenstein
Gruppe C2
- Kroatia
- Kosovo
- Bulgaria
- Gibraltar
Gruppe C3
- Ungarn
- Aserbajdsjan
- Nord-Makedonia
- Andorra
Gruppe C4
- Hellas
- Færøyene
- Georgia
Gruppe C5
- Romania
- Kypros
- Moldova
Gruppe C6
- Hviterussland
- Kasakhstan
- Armenia
Når spilles kvalifiseringskampene til VM 2027?
Hver nasjon spiller seks kamper i gruppespillet, mellom 3.-7. mars og 5.-9. juni 2026. Sluttspillet finner sted i oktober-desember 2026. De siste kvalifiserte lagene i sluttspillet mellom forbundene spiller sine kamper i februar 2027.