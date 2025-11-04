Gamereactor

Kvalifiseringskamper for UEFA-nasjoner til FIFA 2027-verdensmesterskapet for kvinner: Alle grupper og prosess

Spania og England møtes igjen i kvalifiseringen til FIFA 2027 Women's World Cup.

HQ

UEFA har kunngjort trekningen av kvalifiseringskampene til FIFA 2027 Women's World Cup, som skal avholdes i Brasil. For andre gang, som i 2023, vil VM for kvinner 2027 bestå av 32 lag, og 56 europeiske nasjoner vil konkurrere om å delta i turneringen og sikre seg en av de 11 plassene som er tilgjengelige for UEFA.

De er satt sammen i grupper, 14 totalt, fordelt på tre ligaer, i henhold til FIFA-rankingen deres. Bare de beste lagene i hver av de fire gruppene i liga A er direkte kvalifisert til VM ... og skjebnen har bestemt at de to sterkeste lagene i verden, England (europamestere i 2025) og Spania (verdensmestere i 2023), skal pares i samme gruppe.

Nummer to og tre i hver av liga A vil spille play-off mot gruppevinnerne i liga B, og taperne i liga A vil spille play-off mot lagene i liga B.

Kvalifiseringskamper til FIFA 2027 Women's World Cup for UEFA-lag

Liga A

Gruppe A1



  • Sverige

  • Italia

  • Danmark

  • Serbia

Gruppe A2



  • Frankrike

  • Nederland

  • Polen

  • Irland

Gruppe A3



  • Spania

  • England

  • Island

  • Ukraina

Gruppe A4



  • Tyskland

  • Norge

  • Østerrike

  • Slovenia

Liga B

Gruppe B1



  • Wales

  • Tsjekkia

  • Albania

  • Montenegro

Gruppe B2



  • Sveits

  • Nord-Irland

  • Tyrkia

  • Malta

Gruppe B3



  • Portugal

  • Finland

  • Slovakia

  • Latvia

Gruppe B4



  • Belgia

  • Skottland

  • Israel

  • Luxembourg

Liga C

Gruppe C1



  • Bosnia-Hercegovina

  • Estland

  • Litauen

  • Liechtenstein

Gruppe C2



  • Kroatia

  • Kosovo

  • Bulgaria

  • Gibraltar

Gruppe C3



  • Ungarn

  • Aserbajdsjan

  • Nord-Makedonia

  • Andorra

Gruppe C4



  • Hellas

  • Færøyene

  • Georgia

Gruppe C5



  • Romania

  • Kypros

  • Moldova

Gruppe C6



  • Hviterussland

  • Kasakhstan

  • Armenia

Når spilles kvalifiseringskampene til VM 2027?

Hver nasjon spiller seks kamper i gruppespillet, mellom 3.-7. mars og 5.-9. juni 2026. Sluttspillet finner sted i oktober-desember 2026. De siste kvalifiserte lagene i sluttspillet mellom forbundene spiller sine kamper i februar 2027.

Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

