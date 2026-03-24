Kvanteteknologi åpner nye muligheter for interaktiv historiefortelling i spill

Kvanteinformatikk regnes som et stort teknologisk gjennombrudd, eller vil i hvert fall bli det i fremtiden. Men det er ikke forsket så mye på hvordan det kan påvirke kreative felt som spill og interaktiv historiefortelling.

I sin avhandling undersøker Natasha Skult hvordan nye kvanteteknologier kan endre utformingen av interaktive medier og spilleropplevelsen. Det må sies at den praktiske implementeringen foreløpig er begrenset av at det er vanskelig å få tilgang til kvantemaskinvare, og at dagens verktøy i stor grad er utenfor rekkevidde for spillutviklere.

Kvantesystemer fungerer etter andre prinsipper enn tradisjonelle datamaskiner, og kan for eksempel behandle flere mulige alternativer samtidig. Bruk av kvanteteknologi i spilldesign kan muliggjøre nye typer spillmekanikk, spesielt i situasjoner der komplekse alternativer må behandles samtidig.

Ifølge doktoravhandlingen til Skult kan spill i fremtiden skape innhold på en mer variert måte og reagere mer fleksibelt på spillerens handlinger enn de gjør i dag. Fra et designperspektiv styrer kvanteteknologien spillutviklingen fra stramt kontrollerte spillopplevelser mot mer åpne, spillerstyrte systemer.

"Dette kan endre spilldesignerens rolle til å bli en muliggjører eller såkalt spillregissør, som definerer rammeverket og styrer spilleropplevelsene i stedet for å definere spillflyten nøyaktig på forhånd", sier Skult.

Resultatene peker også på andre utfordringer. Det er vanskelig for designere å forutsi spilleropplevelser i kvantepåvirkede systemer, og det er ikke lett å tilpasse dagens utviklingsarbeid til kvanteprinsipper.

De få kvantebaserte spillene som finnes i dag, er for det meste utdannings- eller forskningsspill som ofte vektlegger teknologiske eller pedagogiske mål på bekostning av spilleropplevelsen. Dessuten viser spillerundersøkelser at brukerne sjelden fokuserer på den underliggende teknologien.

Natasha Skult legger frem sin avhandling "Interactive Storytelling with Quantum Computing - Exploring the New Design Practices in Interactive Storytelling Using the Emerging Quantum Technologies" for offentlig bedømming ved Åbo universitet fredag 27. mars 2026 kl. 12.00 lokal tid i Finland.

