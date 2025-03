Kvartfinale i Miami Open: Badosa trekker seg på grunn av smerter og to uventede utfordrere i damesingle

HQ

Paula Badosa har ikke kommet seg etter ryggskadene som har plaget henne siden 2023, og som nesten ødela karrieren til den tidligere verdensranglistens nummer 2. Semifinalen hun nådde i Australian Open har vært høydepunktet i et år som ikke er blitt bedre, ettersom hun måtte trekke seg fra Miami Open på grunn av smerter før den planlagte kampen mot Alexandra Eala i 16-delsfinalen.

Badosa, som ble kåret til årets comebackspiller av WTA i fjor, måtte trekke seg fra Indian Wells i forrige uke. For å nå åttendedelsfinalen i Miami måtte Badosa beseire Claura Tauson, i en kamp som endte 6-3, 7-6(3) og som trengte medisinsk timeout.

Badosas uttak gjør at 19 år gamle Alexandra Eala kan fortsette å skrive historie, etter at hun ble den første spilleren fra Filippinene som beseiret en topp 10-spiller: Eala, som er nummer 140 i verden, slo Madison Keys, som er nummer 5 i verden og Australian Open-mester. Det er også første gang i karrieren at hun har vunnet tre kamper på tour-nivå (walkoveren fra Badosa teller ikke). Hun møter nå en enda tøffere rival, Iga Swiatek, i kvartfinalen.

Ellers i Miami Open vant Aryna Sabalenka, verdens nummer 1, over Danielle Collins, og en annen av turneringens overraskelser var polske Magda Linette, verdens nummer 34, som slo verdens nummer 3, Coco Gauff.

Miami Open kvartfinaler i damesingle:



Linette mot Paolini: 18:00 GMT tirsdag 25. mars



Sabalenka mot Zheng: 0:00 GMT onsdag 26. mars



Raducanu mot Pegula: Onsdag 26. mars, TBD



Eala mot Swiatek: Onsdag 26. mars, TBD