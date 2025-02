Kvartfinalene i Coupe de France: Hvilke lag er videre og hvilke kamper du bør se denne uken

HQ

I uken før UEFA-konkurransene (Champions League, Europa League og Conference League) starter åttendedelsfinalene, fortsetter de fleste hjemlige konkurransene i Europa. I Spania spilles den første semifinalen i Copa del Rey denne uken. I England spilles Premier League midt i uken, før FA-cupens femte runde spilles i helgen.

I Frankrike går Coupe de France til kvartfinalene. Kampene spilles tirsdag og onsdag, og det er et stort mangfold av lag: fire fra Ligue 1 (Angers, Reims, Brest og PSG), to fra Ligue 2 (Dunkerque, Guingamp) og to fra Championnat National 2 (Cannes Briochin), den fjerde divisjonen i Frankrike.



Angers - Reims: Tirsdag kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Association Sportive de Cannes - Guingamp: Tirsdag kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Sate Brestois - Union Sportive du Litotal de Dunkerque: Onsdag kl. 19:00 CET, 18:00 GMT



Stade Briochin - PSG: Onsdag kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Denne turneringen byr alltid på spenning og, som regel, overraskelser. I forrige runde ble Lille slått ut av andredivisjonslaget Dunkerque i straffesparkkonkurransen på den mest dramatiske måten. I de foregående rundene har Lyon blitt slått ut av et femtedivisjonslag. Briochin, fra fjerdedivisjon, slo også Nice, nummer tre i Ligue 1, og møter nå PSG, som trolig tenker mer på Liverpools kamp neste uke. Vil vi få se noen overraskelser?