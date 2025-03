Kvartfinalene i Europa League med datoer og klokkeslett, inkludert Lyon mot Manchester United

HQ

Kvartfinalene i UEFA Europa League er klare etter at returoppgjøret i åttendedelsfinalene er ferdigspilt. De kommer om en måned, etter landslagspausen, den 10. og 17. april. Faktisk vet vi allerede rekkefølgen og tidspunktene for alle kampene, med unntak av de som finner sted kl. 21:00 CET (20:00 GMT i Storbritannia) :

Kvartfinalene i Europa League 10. april



Bodø/Glimt mot Lazio (18:45 CET, 17:45 i Storbritannia)



Tottenham mot Eintracht Frankfurt



Rangers mot Athletic Club



Lyon mot Manchester United



Kvartfinaler i Europa League 17. april



Eintracht Frankfurt mot Tottenham



Lazio mot Bodø/Glimt



Athletic Club mot Rangers



Manchester United mot Lyon



Torsdag 14. mars viste Manchester United nok en gang hvilken spektakulær form de har i Europa i forhold til Europa League, etter å ha slått Real Sociedad 4-1 (med litt hjelp fra to straffer og et rødt kort til den spanske klubben). En annen Premier League-klubb, Tottenham Spurs, eliminerte AZ Alkmaar 3-1, mens Athletic Club eliminerte en av forhåndsfavorittene, Roma, for å komme nærmere finalen som skal spilles på deres stadion 21. mai.

Lyon forlenget seieren mot FCSB (4-0, 7-1 sammenlagt), skotske Rangers vant på straffer til tross for at Fenerbahçe gjorde et tappert forsøk på å utligne ved å score to ganger i Glasgow, og Eintracht Frankfurt ble kvitt Ajax 4-1, 6-2 sammenlagt.