Kvartfinalene i UEFA Conference League: kampprogram for torsdag 9. - 16. april
Dette er lagene som fortsatt er med i kampen om UEFA Conference League 2025/26.
UEFA Conference League, UEFAs tredje nivå i klubbfotballen, fortsetter torsdag 16. april, med ett lag fra hvert land: Crystal Palace (England), Fiorentina (Italia), Rayo Vallecano (Spania), Strasbourg (Frankrike), Mainz (Tyskland), AEK Athen (Hellas), Shakhtar Donetsk (Ukraina) og Alkmaar (Nederland).
Rayo Vallecano, en av favorittene til turneringen, begynner kampdagen på ettermiddagen, før resten av kampene spilles til vanlig kveldstid.
Conference League-kamper torsdag 9. april
- Rayo Vallecano mot AEK Athen - 18:45 CEST / 17:45 BST
- Mainz mot Strasbourg - 21:00 CEST / 20:00 BST
- Crystal Palace mot Fiorentina - 21:00 CEST / 20:00 BST
- AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk - 21:00 CEST / 20:00 BST
Conference League-kamper på torsdag 16. april
- AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk - 18:45 CEST / 17:45 BST
- Strasbourg mot Mainz - 21:00 CEST / 20:00 BST
- Fiorentina mot Crystal Palace - 21:00 CEST / 20:00 BST
- AEK Athen mot Rayo Vallecano - 21:00 CEST / 20:00 BST
Etter kvartfinalene spilles semifinalene 30. april og 7. mai, mens finalen spilles 27. mai. Hvem tror du vinner Conference League denne sesongen?