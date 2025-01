Kvartfinalene i verdensmesterskapet i håndball: Når er de og hvordan du kan se dem

HQ

Dette er en stor uke for sport. Mange venter kanskje spent på onsdag, den siste dagen i ligafasen i Champions League, som vil avgjøre hvilke lag som kvalifiserer seg og hvilke lag som ryker ut. Ukens store sportsbegivenhet vil imidlertid finne sted i to land som er atskilt av 1 200 mil: Kroatia og Norge, som er vertskap for håndball-VM i 2025.

Konkurransen startet for to uker siden, med et tredje land som vertskap, Danmark. Men i den siste runden, som starter i morgen 28. januar, vil de gjenværende nasjonene spille sine kamper i Zagreb og Oslo: kvartfinaler, semifinaler og finale.

Etter hovedrunden, der noen favoritter ble eliminert, deriblant vertsnasjonen Norge, Sverige, Spania og Nederland, gjenstår åtte lag. Eller, teknisk sett 16: De åtte dårligste lagene, som er rangert mellom 24 og 32, skal også spille President's Cup, om 25., 27., 29. og 31. plass: Guinea, Cuba, Algerie, Bahrain, Kuwait, Japan, Polen og USA skal kjempe om "trøstepremien" den 28. januar.

Hvordan se kvartfinalen i verdensmesterskapet i håndball

Kringkastingsrettighetene til verdensmesterskapet i håndball er forskjellige fra land :



Frankrike: beIN Sport, TF1



Spania: RTVE RTVE



Italia Pallamano.tv, Sky Sport



Tyskland: Eurosport Eurosport, ARD & ZDF



Kroatia RTL



Danmark DR, TV 2



Nederland, Norge Viaplay



Nå til de gode sakene: kvartfinalene. De finner sted mellom tirsdag og onsdag denne uken. Husk at tidene som er oppført er sentraleuropeisk tid, så det er en time mindre hvis du stiller inn fra Storbritannia :

Tirsdag 28. januar i Zagreb :



Kroatia - Ungarn (18:00 CET)



Frankrike - Egypt (21:00 CET)



Onsdag 29. januar i Oslo :



Danmark - Brasil (17:30 CET)



Portugal - Tyskland (20:30 CET)



Semifinalene finner sted 31. og 31. januar. Finalene (om første- og tredjeplassen) finner sted søndag 2. februar.