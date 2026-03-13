Kvartfinalene i World Baseball Classic spilles i helgen, og bare ett europeisk lag gjenstår

World Baseball Classic 2026 nærmer seg slutten, med bare åtte lag igjen i den øverste internasjonale baseballkonkurransen, som arrangeres over hele verden: San Juan, Puerto Rico; Houston og Miami i USA; og Tokyo. De 20 lagene som startet konkurransen har blitt redusert til åtte, inkludert de overraskende tidlige elimineringene av Cuba og Mexico, med kvartfinaler som starter denne fredagen.

Kvartfinalene vil alle finne sted i USA, Houston og Miami. Av de fem europeiske lagene som startet i turneringen, er det bare Italia som er igjen, selv om Puerto Rico er klar favoritt til knockout.



Sør-Korea mot Den dominikanske republikk: Fredag 13. mars kl. 23.30 CET, 22.30 GMT



USA mot Canada: Lørdag 14. mars, kl. 01:00 CET, 00:00 GMT



Puerto Rico mot Italia: Lørdag 14. mars, 20:00 CET, 19:00 GMT



Venezuela mot Japan: Søndag 15. mars, kl. 02:00 CET, 01:00 GMT



Slik ser du World Baseball Classic i Europa

Her er en liste over europeiske kringkastere som viser denne baseballturneringen, som følges spesielt i Italia, som er det eneste gjenværende europeiske laget som fortsatt er med i kampen.



Nederland: ESPN



Tsjekkia: Ceska Televize



Israel Sport5



Storbritannia TNT UK



Frankrike: beIN Sport



Italia: Sky Italia Sky Italia



Tyskland: Sky Italia SportDigital+



Ungarn Sport 1



Tyrkia S Sport Plus



Semifinaler 15.-16. mars og finalen i World Baseball Classic, på LoanDepot Park i Miami, spilles 17. mars (kl. 02.00 den 18. mars norsk tid).