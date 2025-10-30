Kvartfinaler i EFL Cupen for Chelsea, Arsenal, Manchester City, Cardiff...
Kvartfinalene i EFL-cupen spilles 16. desember.
Kvartfinalene i EFL Cup, eller Carabao Cup, er avgjort, med datoer og kampoppsett for desember. Åttendedelsfinalene fant sted denne uken, med eliminering av alle unntatt ett lag fra lavere divisjoner (Cardiff City, fra League One - tredje nivå - eliminerte Wrexham fra andre nivå, klubben som eies av Ryan Reynolds).
Kvartfinalene blir uten Liverpool, som tapte 0-3 mot Crystal Palace med et lag som for det meste besto av tenåringer, ettersom Arne Slot valgte å rotere de aller fleste av de vanlige spillerne...
Kvartfinaler i Carabao Cup
Alle kampene spilles 16. desember, tidspunkt er ennå ikke fastsatt.
- Arsenal mot Crystal Palace
- Cardiff City mot Chelsea
- Manchester City mot Brentford
- Newcastle United mot Fulham
Semifinalene, som spilles over to kamper, spilles mellom 12. januar og 2. februar, og finalen spilles 22. mars. I fjor slo Newcastle United Liverpool i finalen. Hvem tror du vinner denne gangen?