Kvartfinaler i Miami Open onsdag og torsdag med Sinner, Zverev, Tiafoe, Landaluce...

Spillrekkefølge for kvartfinalene i Miami Open i herresingle.

Vi er i sluttfasen av Miami Open, med kvartfinalene som starter i dag, onsdag 25. mars, etter nok en rekordstor seier i strake sett av Jannik Sinner mot Alex Michelsen tirsdag, 7-5, 7-6(4), og Landaluces bemerkelsesverdige comeback mot Sebastian Korda, som ble den lavest rangerte spilleren (nr. 150 i verden før Miami-turneringen) til å nå kvartfinalen i Miami siden 1994, og den første spilleren født i 2006 til å nå så langt i en Masters 1000-turnering.

I kveld får vi se om Landaluce kan ta seg enda lenger mot Lehecka, for det er dagens første kamp, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT, etterfulgt av Tommy Paul og Arthur Fils.

I morgen torsdag er det tid for de best rangerte spillerne som er igjen, Sinner og Zverev, som møter Tiafoe og Cerúndolo, før semifinaler på fredag.

Miami Open kvartfinaler (herresingle):


  • Martín Landaluce mot Jiri Lehecka: Onsdag 25. mars, 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Tommy Paul mot Arthur Fils: Torsdag 26. mars, kl. 01:30 CET, 00:30 GMT

  • Francisco Cerúndolo mot Alexander Zverev: Torsdag 26. mars, TBD

  • Frances Tiafoe mot Jannik Sinner: Torsdag 26. mars TBD

Vinneren av Landaluce/Lehecka spiller mot Cerúndolo/Fils i semifinalen, så en semifinale mellom Sinner og Zverev er mulig.

Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

