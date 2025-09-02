Kvartfinalister i US Open: Sinner beskrives som "AI" etter å ha slått Bublik

HQ

Den fullstendige listen over kvartfinalistene i US Open finner du her, og Jannik Sinner skiller seg ut etter å ha slått Alexander Bublik fra Kasakhstan 6-1 6-1 6-1. Verdensetteren hadde tidligere vist en viss sårbarhet da han tapte første sett mot Shapovalov i tredje runde, men i åttendedelsfinalen sendte han Bublik, som er nummer 24 i verden, hjem på bare én time og 21 minutter.

Bublik, som ikke hadde tapt et eneste singelservegame i turneringen, der han slo den høyere rangerte Tommy Paul (i en utmattende kamp med fire tie breaks), kunne bare si at Sinner var drevet av "kunstig intelligens" og spøkte tilsynelatende med at "jeg er ikke dårlig, du er så god, dette er vanvittig" med Sinner ved nettet.

Sinner møter nå Lorenzo Musetti i kvartfinalen, en ren italiensk kamp. Hvis Sinner vinner, blir hans rival i semifinalen Alex de Miñaur eller Felix Auger Aliassime.

Husk at i dag, tirsdag 2. september, spilles de første kvartfinalene, med Jiri Lehecka mot Carlos Alcaraz kl. 18:40 CEST, 17:40 BST, og Novak Djokovic mot Taylor Fritz kl. 14:10 CEST, 13:10 CEST (onsdag).