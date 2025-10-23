Kvartfinalister i Vienna Open og Swiss Indoors Basel: ATP-titlene denne helgen

HQ

To ATP 500-turneringer finner sted denne uken, og begge avsluttes på søndag, før Paris Masters 1000 neste uke: Vienna Open og Swiss Indoors Basel. På fredag spilles det kvartfinaler i begge turneringene, og noen av toppspillerne er med i kampen... mens andre har blitt eliminert, som Taylor Fritz og Ben Shelton, seedet 1 og 2 i Basel, som ble slått ut av Ugo Humbert og Jaume Munar i dag.

I Wien ble Daniil Medvedev slått ut av Corentin Moutet i åttendedelsfinalen, mens Jannik Sinner tok seg videre til kvartfinalen og ble turneringens største trussel, og Lorenzo Musetti slo nettopp Tomás Martín Etcheverry.

Tenniskamper fredag 24. oktober

Kvartfinale i Swiss Indoors Basel:



Felix Auger-Aliassime mot Jaume Munar: 14:00 CEST, 13:00 BST



Joao Fonseca mot Denis Shapovalov: 15:10 CEST, 14:10 BST



Ugo Humbert mot Reilly Opelka: 18:00 CEST, 17:00 BST



Casper Ruud mot Alejandro Davidovich-Fokina: 19:10 CEST, 18:10 BST



Kvartfinalene i Vienna Open:



Alex de Miñaur mot Matteo Berrettini: 13:30 CEST, 12:30 BST



Tallon Griekspoor mot Alexander Zverev: 15:00 CEST, 14:00 BST



Jannik Sinner mot Alexander Bublik: 17:30 CEST, 16:30 BST



Corentin Moutet vs. Lorenzo Musetti: 20:15 CEST, 19:15 BST

