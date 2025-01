Kvinne mister sparepengene sine på grunn av Keanu Reeves-svindel

HQ

Svindel blir mer og mer komplisert i våre dager, og det ser ut til at hele bander kan være ute etter sårbare menneskers sparepenger. Det fikk 67 år gamle Katherine Goodson erfare på den harde måten, selv etter at hun trodde hun hadde gjort opp med en svindler.

Det hele startet da noen som utga seg for å være skuespilleren Keanu Reeves, tok kontakt med Goodson i DM-ene hennes. Svindleren ba henne om å sende et gavekort på 500 dollar for å bevise at hun ikke bare snakket med ham for berømmelse og penger.

Da Goodson sendte over gavekortet, ba hun om å få høre svindlerens stemme. Da hun gjorde det, visste hun at hun hadde blitt svindlet, og blokkerte den opprinnelige svindleren. Etter å ha lagt ut et innlegg på nettet om hvordan hun hadde blitt lurt, mottok Goodson en melding fra den hun trodde var den ekte Keanu Reeves, der han skrev at han var lei seg for at hun hadde tapt penger på svindelen.

Goodson sier at de to deretter utviklet et forhold. "Han ville gifte seg med meg", sier hun til NBC San Diego. Goodson sendte denne falske Reeves tusenvis av dollar, og tømte sparepengene hennes. Hun avslørte at svindlerne utnyttet ensomheten hennes for å maksimere hvor mye penger de kunne få fra henne.

Romantikk-svindel blir stadig vanligere, og selv om du kanskje tror de er enkle å unngå, er det vanskelig å vite hvem du snakker med på nettet i dag, ettersom AI og svindlere blir smartere.