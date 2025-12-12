Kvinnefotballen står overfor et stort ubalanseproblem: Noen spillere spiller for mye, andre spiller for lite

HQ

Fotballspillerforeningen FIFPRO har publisert en rapport der de avslører motsetningene i kvinnefotballen: Noen spillere tvinges til å spille for mange kamper i året, mens andre får spille for få kamper i året. To motsatte problemstillinger når det gjelder arbeidsbelastning, men med samme resultat: større risiko for skader. Og for de spillerne som spiller for lite, mindre profesjonell utvikling.

FIFPRO beskriver kvinnefotballen som en "industri i to hastigheter". På toppen av pyramiden utsettes enkelte spillere for en stadig høyere kamp- og reisebelastning, med svært lite tid til hvile. Det er det samme problemet som har plaget herrefotballen: spillere som tvinges til å spille for mange kamper i året, spesielt de som har internasjonale oppgaver utenfor klubbene sine, noe som øker risikoen for skader.

Aitana Bonmatí, tre ganger Ballon d'Or-vinner, spilte 60 kamper forrige sesong da hun tok Barcelona til finalen i den spanske cupen og Champions League, og Spania til finalen i EM. Hun ble nylig skadet under Nations League-finalen og blir borte i fem måneder. Linda Caicedo spilte 62 kamper for Real Madrid og Colombia, og reiste 95 000 kilometer på 18 turer i løpet av sesongen.

Færre kamper øker skaderisikoen og bremser veksten

Men ettersom kvinnefotballen fortsetter å vokse i ulik takt rundt om i verden, oppstår det ulikheter der noen spillere ikke har tilgang til nok konkurransekamper (land med mindre ligaer og færre konkurranser), noe som også øker risikoen for skader. Og ikke nok med det: Færre kamper gir færre muligheter til å utvikle seg profesjonelt, færre sjanser til å signere for større klubber eller bli innkalt til landslagene sine.

Rapporten peker på at i Frankrikes og Tysklands toppdivisjoner spiller en gjennomsnittlig spiller bare 13 eller 14 kamper per sesong. I Italia hadde AS Roma-spillerne i gjennomsnitt 90 prosent mer spilletid enn Sampdoria-spillerne, selv om de spilte i samme liga.

"Mangel på nasjonale og internasjonale kamper setter de fleste andre spillere i fare for utviklingsutfordringer og skader", sier FIFPRO. "Rapporten etterlyser ligautvidelse og investeringer, sammen med beskyttet sysselsetting for spillerne, og appellerer til forbundene om å investere for å skape miljøer der landslagsspillere kan trives."