Kvinnelig fekter går viralt etter å ha knelt og nektet å fekte en transkjønnet motstander

En annen hendelse har satt ny fart i debatten om transkvinners deltakelse i kvinneidrett. Det skjedde under en fekteturnering ved University of Maryland, da fekteren Stephanie Turner knelte og nektet å fekte mot sin rival, Redmond Sullivan, en transkvinne. Hun fikk svart kort og ble diskvalifisert fra turneringen, i henhold til det internasjonale fekteforbundets regler, som sier at en fekter ikke under noen omstendighet kan nekte å fekte mot en fekter som er tatt opp til turneringen.

Selv om NCAA, det overordnede organet for amerikansk collegeidrett, forbød transkjønnede kvinner å delta i kvinneidrett etter Trumps presidentordre, var denne turneringen ikke skolesanksjonert, og den fulgte USA Fencing sine regler, noe som betydde at Sullivan ikke var kvalifisert til å konkurrere.

"Da jeg tok kneet, så jeg på dommeren og sa: 'Jeg er lei for det, jeg kan ikke gjøre dette. Jeg er en kvinne, og dette er en mann, og dette er en kvinneturnering. Og jeg vil ikke fence denne personen", forklarte Turner til Fox News.

Turner forklarte senere på The New York Post at hun var inspirert av sine kristne verdier, og at hun valgte å gjøre det fordi det er en modell for fredelig protest som er svært synlig. Hun forklarte at hun var høflig mot Redmond, og sa at hun hadde "mye kjærlighet og respekt for deg, men jeg vil ikke gjerde deg", men refererte til Sullivan som mann.

Hun håper at hennes protesthandling kan "få idrettsstyrene til å innse at det er flere som er imot denne politikken enn de kanskje er klar over".

Det amerikanske fekteforbundet, USA Fencing, sier i en uttalelse at hatefulle ytringer eller målrettet hat av noe slag ikke er akseptabelt, og lover å ønske alle velkommen i sporten. De presiserte også at Turners diskvalifisering kun gjaldt den aktuelle turneringen, og ikke var relatert til hennes personlige uttalelse, men kun til at hun nektet å fekte.

Denne hendelsen skjer noen måneder etter at Donald Trump utestengte transkvinner fra kvinneidrett, og bare en uke etter at World Athletics kunngjorde obligatoriske kjønnsverifiseringstester i kvinnekategorier.