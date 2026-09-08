Kvinnelige fans driver salget av «Like a Dragon»-merchandise

HQ

Hvis du har spilt de til tider humoristiske, til tider brutalt harde Yakuza/Like a Dragon-spillene, vet du at de utspiller seg i en ekstremt patriarkalsk verden, nemlig den japanske mafiaens. Kvinnelige karakterer fremstilles ofte som kjærlighetsinteresser eller i beste fall som «eye candy», men dette ser ikke ut til å ha hindret serien i å nå et kvinnelig publikum.

I et intervju med Nikkei (via Automaton) snakker Sega-sjef Shuji Utsumi om hvordan selskapet ser på såkalt «transmedia» (spill som utvides til andre medier som bøker, tegneserier, filmer eller merchandise). Utsumi påpeker at fans av Segas serie som ikke selv spiller spillene, blir stadig viktigere, og han gir et interessant eksempel spesielt knyttet til Yakuza/Like a Dragon.

Han påpeker at 60–70 % av Like a Dragon-relatert merchandise kjøpes av kvinner. Mange av dem har aldri spilt serien, sier han, og legger til at de i stedet har blitt kjent med eventyrene til Kazuma Kiryu og Ichiban Kasuga gjennom plattformer som YouTube.

Med andre ord, ifølge Sega kjøpes omtrent to tredjedeler av alle Like a Dragon-merchandise-artikler av kvinner, noe som sikkert vil overraske mange, og som samtidig viser hvorfor det blir stadig viktigere å tilby produkter utover selve spillene.