Kyiv utsatt for kraftig bombardement etter russisk gjengjeldelse

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at Kiev i natt ble rystet av et av de mest intense luftangrepene de siste månedene, etter en russisk trussel om represalier for nylige angrep på landets strategiske bombefly(Ukrainas operasjon Spider's Web).

Ukrainske myndigheter meldte om flere skadde og omkomne etter at droner hadde truffet bolighus og skadet infrastruktur. I andre regioner, som Ternopil og Lutsk, ble det også gjennomført angrep som førte til strømbrudd og skader på sivilbefolkningen.