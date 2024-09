Kyle Chandler er den neste som skal spille Hal Jordan i DCs Lanterns-serie

HQ

Green Lantern og Lantern Corps har ikke hatt noen stor suksess på film og TV i det siste. I motsetning til mange andre superhelter som har mange filmer og serier basert på dem har denne delen av DC ofte blitt oversett, noe James Gunn har som mål å gjøre noe med i sitt første kapittel av den rebootede DC Universe.

Dette inkluderer en serie kjent som Lanterns, og selv om det fortsatt er tidlig i utviklingen, har ryktene begynt å svirre om hvem som skal spille den ikoniske helten Hal Jordan, en karakter vi sist så portrettert på det store lerretet av Ryan Reynolds i den forferdelige filmen fra 2011.

Mens ryktene i det siste har antydet at Josh Brolin en gang var en favoritt til å ta rollen i serien, har Thanos og Cable-stjernen siden takket nei til rollen, og nå ser det ut til at DC vender seg til Friday Night Lights-stjernen Kyle Chandler.

Det skriverDeadline: "Ingen kommenterer, men jeg hører at Chandler er klar til å spille Hal Jordan, Green Lantern-karakteren som ble spilt av Ryan Reynolds i filmen fra 2011."

Serien vil tilsynelatende ha et detektiv-thriller-element som dreier seg om Jordan og den nye rekrutten John Stewart når de vender tilbake til jorden for å etterforske et forskrudd mord midt i Amerika.

Synes du Chandler er et godt valg for rollen som Hal Jordan?