Kylian Mbappé arver nummer 10 fra Luka Modric i Real Madrid

HQ

Nå er det offisielt: Kylian Mbappé vil bære nummer 10 i trøya fra og med sin andre sesong i Real Madrid. Den franske spissen klarte å overvinne sin innledende tvil og endte opp med å bli toppscorer for laget, den spanske ligaen og til og med hele Europa, og vant Golden Boot, til tross for at han ikke vant noen stor tittel for klubben det første året. Mbappé la ut en "10" på X i forrige uke, noe som satte i gang spekulasjoner, og i dag ble det bekreftet på Real Madrids oppdaterte nettside.

På denne måten arver Mbappé fra Luka Modric et av de mest prestisjefylte og symbolske tallene i klubben. Før Modric, en av legendene i klubben som, nummeret ble nylig båret av James Rodríguez, Mesut Özil, og kanskje mer berømt, Luís Figo mellom 1999 og 2005, da han "forrådte" FC Barcelona ved å signere for deres rivaler.

I sin første sesong hadde Mbappé nummer 9, som nå er vaksinert, og det ryktes at Endrick vil arve det. Dermed kan Gonzalo García, avsløringen fra klubb-VM, få nummer 16 fra den unge brasilianeren. Det er likevel ikke sikkert at noen av dem fortsetter i klubben neste sesong...