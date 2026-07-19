Kylian Mbappé blir tidenes beste målscorer i VM – vil Messi svare i kveld?

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Frankrike tapte 6–4 mot England i kampen om tredjeplassen i VM, en spennende duell med 36 skudd mellom de to lagene, der Frankrike var svært nær et comeback, men som til slutt ble et tøft, om enn minneverdig, farvel for Didier Deschamps og en liten, men nødvendig selvtillitssprøyte for Thomas Tuchel, som skal fortsette til 2028.

For Kylian Mbappé bidro kampen i det minste til å skape litt avstand til Leo Messi og bli den eneste toppscoreren i VM 2026... og i VM-historien. Mbappé scoret to ganger i andre omgang og endte dermed på ti mål på åtte kamper i denne utgaven av VM. Det er fire flere enn Harry Kane og Ousmane Dembélé, tre flere enn Erling Haaland og Jude Bellingham, og to flere enn Leo Messi.

Totalt har Mbappé scoret 22 mål i alle verdensmesterskap: fire i 2018 og åtte i 2022, noe som gjør ham til den spilleren som har scoret flest mål i denne turneringen. Messi ligger på andreplass, med åtte mål i dette verdensmesterskapet og 21 mål i seks VM-deltakelser.

Messi spiller selvfølgelig finalen i kveld mot Spania, så han kan fortsatt overgå Mbappé i kveld. Mbappé tror han vil gjøre det: «Messi kommer til å score, det er helt sikkert. Jeg prøver bare å hjelpe laget mitt med å vinne», sa Real Madrid-spissen og la til at «Jeg ville helst ikke vært tidenes toppscorer, men heller spilt morgendagens kamp. ⁠Det er ​bra med tanke på arven, ​men i dag er det ikke det første jeg tenker på.