Kylian Mbappé eller Gonzalo García, hvem vil være i startelleveren mot Paris Saint-Germain?

Real Madrid og Paris Saint-Germain har nådd semifinalen i VM for klubblag, og onsdag kveld klokken 20:00 BST, 21:00 CEST, møtes de til en kamp av episke proporsjoner, en Champions League-kamp verdig. Det er de to siste vinnerne av turneringen som møtes, og begge er i strålende form, men bare én av dem vil nå finalen søndag 13. juli.

Real Madrid har vunnet alle kampene unntatt én i denne turneringen, og i samtlige av dem har Gonzalo García vært avgjørende for laget. Den unge spilleren, 21 år, et produkt av ungdomssystemet, som offisielt spiller på Real Madrid Castilla, B-laget, kom inn etter at Kylian Mbappé gikk glipp av de tre første kampene på grunn av grastroenteritt ... og har scoret ett mål i hver kamp, bortsett fra én, der han leverte en assist.

I de to siste kampene kom Mbappé inn som innbytter, men Gonzalo var spissen i startoppstillingen. Nå som Mbappé angivelig er 100 % friskmeldt, reiser det seg imidlertid et stort spørsmål for Xabi Alonso: Hvem skal starte, Mbappé eller Gonzalo?

Ifølge journalisten Edu Aguirre fra det spanske TV-programmet El Chiringuito (via FootMercato) vil Mbappé være i startoppstillingen i morgen. Dermed møter Mbappé sitt tidligere lag, Paris Saint-Germain, som han er involvert i en rettssak om ubetalt lønn...