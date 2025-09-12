Kylian Mbappé er "fatalist når det gjelder fotball" og håper hans fremtidige barn "hater fotball"

HQ

Kylian Mbappé ga et langt intervju til L'Equipe denne uken, i forbindelse med landslagspausen der Mbappé scoret i begge seirene for Frankrike i VM-kvalifiseringen, og ble nest beste målscorer for Frankrike. Til tross for at han er en av verdens beste fotballspillere, innrømmet Mbappé at han er "fatalist" når det gjelder fotball, og sa til og med at han ville "avsky" fotball hvis det ikke var for lidenskapen.

"Jeg er fatalist når det gjelder fotballverdenen, men ikke når det gjelder livet. Livet er fantastisk. Fotballen er hva den er. Jeg pleier å si at folk som går på stadion er så heldige at de bare kommer for å se et show og ikke vet hva som foregår bak kulissene.

Ærlig talt, hvis jeg ikke hadde hatt denne lidenskapen, ville fotballverdenen ha gitt meg avsky for lenge siden", sa Mbappé.

Han lo også da han ble spurt om han kunne tenke seg å få barn som hater fotball: "Jeg håper det. Men jeg tror dessverre at en ball aldri vil være langt unna... Jeg ville i alle fall aldri anbefalt et av mine barn å begynne med fotball."

Mbappé fortsetter med å snakke kort om privatlivet sitt, og forklarer hvorfor han ikke har giftet seg i ung alder (han er 25 år). Til tross for sin misnøye med fotballen, er han engasjert i den: "Alle bygger livet sitt forskjellig. Jeg gjorde det i den tro at fotballen var livet mitt, og at jeg ville få mest mulig ut av karrieren min. Kanskje jeg tar feil... Kanskje jeg har rett. Det vil bare fremtiden vise, eller Gud i sin egen tid."