Kylian Mbappé er på en måte tilbake: Ett flott mål gir Real Madrid-fansen forsiktig optimisme

Kylian Mbappé gledet Santiago Bernabéu stadion med en flott scoring forrige søndag mot Getafe. Etter en assist fra Jude Bellingham slo Mbappé til fra langt hold, noe som var umulig for David Soria, Getafes enorme (1,92 m) keeper, å stoppe.

Real Madrid-fansen fikk endelig se den mer talentfulle versjonen av Mbappé, etter at pressen hadde langet ut mot den franske spilleren etter et Vini-løst Liverpool-tap i forrige uke.

Men ikke all tvil ble ryddet av veien. Mbappé misbrukte senere tre klare muligheter i andre omgang, blant annet et skudd etter å ha driblet keeperen. Den franske spilleren kunne lett ha scoret hattrick for å stilne all kritikk, men i stedet lot han tilskuerne kalde. Forsiktig optimistisk, i det minste, og med en svært viktig 2-0-seier som profiterer på Barcelonas siste snubleturer.

Etter å ha tatt bare ett poeng av de siste ni, har Barcelona gitt terreng til rivalene Real Madrid og Atlético de Madrid (som scoret elleve mål i forrige uke etter å ha slått Valladolid 5-0) i LaLiga, med en avstand på bare ett poeng mellom de tre. Og Real Madrid, med en utsatt kamp mot Valencia på grunn av DANA.

Real Madrid har fire bortekamper i Liga og Champions League, én hver tredje dag, som vil teste om Mbappé kan kompensere for Vinicíus' fravær...