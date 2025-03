Kylian Mbappé er tilbake i den franske landslagstroppen til kvartfinalen i Nations League

HQ

Flere gode nyheter for Kylian Mbappé. Etter gårsdagens seier over Atlético (som til tross for at han spilte med litt smerter fra tidligere kamper, avsluttet de 120 minuttene og scoret målet sitt i straffesparkkonkurransen), har Mbappé blitt innkalt til den neste rekken landskamper med Frankrike. Dette kommer etter to landslagspauser på rad (oktober og november 2024) der Mbappé ble utelatt, noe som førte til diskusjoner om Real Madrid-stjernen og verdensmesterens engasjement for "les Bleus".

Mbappés fravær fra troppen i oktober ble forklart med smerter fra de første kampene med Real Madrid. Mbappé ble imidlertid sett på ferie i Stockholm samme dag som Frankrike spilte kamp mot Israel. Hva verre er, Mbappé ble indirekte knyttet til en voldtektssak på hotellet han bodde på (selv om etterforskningen ble lagt ned på grunn av mangel på avgjørende bevis og Mbappé aldri ble nevnt som involvert). Det førte til at han ikke var med på samlingen i november, med motstridende forklaringer fra Mbappé og manager Didier Deschamps.

Fem måneder senere er Mbappé med i den franske troppen til to store kamper 20. og 23. mars: kvartfinalen i Nations League mot Kroatia, og også en del av kvalifiseringen til VM 2026. Didier Deschamps har inkludert Mpbappés navn på listen til Equipe de France, og det er sannsynlig at han får kapteinsansvaret igjen. Mbappé får selskap av tidligere PSG-kollegaer som Dembélé eller Barcola, samt lagkameratene Camavinga og Tchouaméni fra Real Madrid.