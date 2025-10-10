Kylian Mbappé forsvarer Lamine Yamal: "Folk må la ham være i fred"

HQ

Kylian Mbappé har latt seg intervjue av den tidligere argentinske spilleren og manageren, og nå eksperten Jorge Valdano, i sitt eget TV-program for Movistar+. Intervjuet slippes søndag klokken 21:00 CEST, men den spanske kringkasteren har allerede sluppet noen forhåndsvisninger av intervjuet, og i en av dem forsvarer den franske spilleren Lamine Yamal.

"Du kan se at han har en lidenskap for fotball, det er det eneste han ikke har råd til å miste. Resten er livet hans. Folk snakker mye om privatlivet hans, hans personlige anliggender. Jeg synes folk må la ham være i fred", sa Mbappé.

Den franske spissen, som nå er 26 år, ble også verdenskjent i svært ung alder, da han fikk sitt gjennombrudd som 16-åring i Monaco og deretter vant VM i 2018 bare 20 år gammel, så han vet hva det vil si å være i sentrum av alles samtaler i så ung alder.

"De må akseptere at han er en stor spiller i fotball, men i livet er han bare en 18 år gammel gutt. Som 18-åring gjør alle feil; de gjør ting riktig, de gjør ting feil. Til slutt vil han få sine livserfaringer, han vil vite hva som er bra for ham og hva som er dårlig. Vi må bare se på hva han gjør på banen. Resten er ikke så viktig."

"Han er en spiller med et stort talent, og jeg håper han får det som han vil. Lykke til for ham", la Mbappé til. Som de største stjernene for Real Madrid og Barcelona, og også for landslagene til Frankrike og Spania, er begge klare for å møtes flere ganger i karrieren.