Kylian Mbappé forsvarer sin mor Fayza Lamari: "Hun er ikke agenten min, hun er moren min"

Kylian Mbappé innrømmet sitt første intervju siden han kom til Spania sommeren 2024 for å bli med i Real Madrid. I TV-showet "El Objetivo" fra La Sexta kanal, snakket den franske spilleren, som snakket flytende og nesten feilfritt spansk, om mange ting, og gjentok for det meste ting han har sagt før, som å gjøre en drøm til virkelighet ved å bli med i Real Madrid.

En av de mest interessante delene av intervjuet var da han snakket om sin mor, Fayza Lamari - en tidligere håndballspiller - og forsvarte henne mot det negative bildet som den offentlige opinionen bygger rundt henne, og tilbakeviste troen på at hun er hans agent, som forhandlet frem svært høye lønnsbetingelser for sønnen med Real Madrid. "Det er ikke sant. Hun er ikke agenten min, hun er moren min. Hun ønsker bare det beste for sine barn. Hun gjør det samme med broren min, men siden han ikke er like berømt som meg, tar ikke folk hensyn til ham."

Mbappé forteller at "folk alltid har hatt et litt tøft bilde av henne av mange grunner. I fotballverdenen er det ikke mange jenter folk liker. En jente som gjør en av de viktigste tingene i fotballen, det er det mange som ikke ser på med blide øyne", sier fotballspilleren, som takker henne for alt hun har gjort for ham.

Senere la han til at når han må ta noen valg eller trenger veiledning, snakker han med sin far, som han delte lidenskapen for fotball med, mens moren tilbyr den "mer menneskelige siden".