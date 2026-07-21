Kylian Mbappé fra Real Madrid er utnevnt til forsidestjerne for « EA Sports FC 27

Det nærmer seg den tiden på året da Electronic Arts deler informasjon om det neste kapittelet i sin langvarige og svært populære fotballserie. EA Sports FC 27 er blitt presentert for publikum, og selv om alle detaljene om spillet ennå ikke er offentliggjort, kjenner vi til noen ganske viktige opplysninger, blant annet hvilken idrettsutøver som skal pryde forsiden av spillet.

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Det er riktignok en liten hake her, da den aktuelle spilleren kun er bekreftet som forsidestjerne for Ultimate Edition av EA Sports FC 27 og for EA Sports FC Mobile, noe som tyder på at han vil dele forsidestjernestatusen med en annen spiller på Standard Edition.

Dette er heller ikke bekreftet ennå, men det vi vet er at Real Madrid- og Frankrike-spissen Kylian Mbappé vil pryde forsiden av den fremste versjonen av fotballspillet, etter en sesong (som riktignok var uten trofeer for hans respektive lag) som inkluderer en rekke individuelle utmerkelser, blant annet LaLiga-toppscorer, Champions League-gullstøvelen og rekorden for flest scorede mål noensinne i FIFA-VM.

Dette blir første gang Mbappé pryder omslaget til et EA Sports FC-spill (men ikke første gang for en Real Madrid-spiller, takket være Jude Bellinghams flere opptredener), selv om det markerer en tilbakevending til toppen siden han prydet forsiden av FIFA 23 da han fortsatt spilte for Paris Saint-Germain, sammen med den daværende Chelsea-spilleren Sam Kerr.

Om denne æren uttalte Mbappé: «Å være på forsiden av et EA Sports FC-spill for første gang er et veldig spesielt øyeblikk for meg. Det er en ære å fortsette mitt langvarige samarbeid med serien i det nyeste kapittelet, sammen med spillerne som har preget seriens historie. Jeg gleder meg til at alle skal få oppleve FC 27.»

EA bruker denne avsløringen som startskudd for en rekke nye opplysninger om det kommende spillet, som alle vil bli delt i løpet av de neste dagene. Dette inkluderer den første gameplay-traileren, som slippes 23. juli kl. 17:00 BST/18:00 CEST.