Kylian Mbappé ga nesten opp drømmen om å spille i Real Madrid for broren sin

Kylian Mbappé har gitt sitt første intervju siden han kom til Real Madrid i fjor sommer. Og karrieren hans har vært turbulent siden da: rettstvister mot Paris Saint-Germain om betalingene hans, upopularitet i Frankrike etter at han tilsynelatende hoppet over en landslagssamling (og ble ekskludert fra en annen) og skuffende prestasjoner i Real Madrid, inkludert to straffemissere.

I den franske TV-kanalen Canal+ snakket Mbappé om mange forskjellige temaer, inkludert overbelastningen av kamper og korte ferier, og bekreftet at han hadde vært sliten og utmattet, men ikke deprimert, slik mange nettsteder har rapportert. "Folk ser på oss som roboter, men i virkeligheten er vi mennesker som alle andre".

Et av tilbakeslagene Kylian opplevde involverte nesten hans 17 år gamle bror Ethan, og det var det som påvirket ham mest.

Kylian Mbappé ble nesten værende i PSG for å beskytte lillebroren

Han kom til PSG sammen med Kylian i 2017, og etter å ha spilt på ungdomslaget debuterte Ethan på hovedlaget i 2023.

Men som en form for press mot Kylian for å få ham til å bli i Paris og ikke signere for Real Madrid, skal PSG-lederen fra Qatar ha beordret trener Luis Enrique til å sette Ethan på benken, ifølge L'Equippe.

Kylians drøm var å spille i Real Madrid, men han vurderte å gi opp den drømmen og bli i PSG hvis han dro, og Ethan ville bli utstøtt i PSG. "Hans Real Madrid var PSG. Det Real betydde for meg, barndomsdrømmen hans var PSG. Det var jeg som tok det fra ham", sier Kylian.

"På et tidspunkt sa jeg til ham at 'hvis du vil bli, så forlenger jeg og vi blir her en stund'. Jeg ville ha gitt opp drømmen min i Madrid for ham. Ethan er broren min, og ingen kan røre ham. Hva er poenget med å signere for den beste klubben i verden hvis det betyr slutten på din brors karriere?".

Men Kylian legger til at det var Ethan som overbeviste ham om å flytte: "Ethan sa til meg... 'Jeg vil ikke bli her. Det de gjorde mot deg, det de gjorde mot meg, det er ikke normalt".

Så til slutt oppfylte Kylian drømmen om å spille for Real Madrid, og Ethan ble værende i Frankrike, men flyttet til et annet lag, Lille, hvor han har kontrakt frem til 2027. På grunn av en skade har Ethan dessverre knapt spilt tre kamper denne sesongen, og vil være ute til 2025.