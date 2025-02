Kylian Mbappé går glipp av kveldens Real Madrid-kamp, og han er ikke det eneste nevneverdige fraværet

HQ

Kylian Mbappé har endelig blitt den målscoreren Real Madrid-fansen drømte om i fjor sommer. Men en uke etter hat-tricket mot Manchester City kommer den franske stjernen ikke tilbake til dagens kamp, den første semifinalen mot Real Sociedad i den spanske cupen.

Tirsdag fikk Mbappé fjernet en tann. En mindre operasjon, men han har fortsatt store smerter og "har hatt en veldig dårlig natt", ifølge kilder i klubben, sier As, og har blitt utelukket fra kveldens kamp (21:30 norsk tid, 20:30 norsk tid, i den baskiske byen San Sebastián). Dette betyr at Madrids angrep vil bestå av Vinícius og Rodrygo. Dette kan bety gode nyheter for Endrick, som har hatt sine beste minutter tidligere i den spanske cupen, med blant annet tre mål.

Kveldens tropp vil være annerledes enn vanlig: Keeper Thibaut Courtois og midtbanespilleren Federico Valverde - spilleren med flest minutter på laget denne sesongen - vil begge hvile. Kanskje en mulighet for Arda Güler, som fylte 20 år i går, og som etter sigende begynner å bli lei av å stå på sidelinjen i Real Madrid. Den som kommer til å spille er Jude Bellingham, ettersom han ikke vil være med i LaLiga denne helgen eller Champions League neste uke på grunn av sanksjoner.

I går endte et høyoktanoppgjør mellom Atlético de Madrid og FC Barcelona med 4-4 (begge lag slapp inn to mål mot på under ti minutter). Vi får se om de andre semifinalene byr på like mye spenning.