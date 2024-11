Kylian Mbappé går glipp av nok en landslagspause for Frankrike, men det er uklart hvem som har tatt avgjørelsen

HQ

Kylian Mbappé blir satt spørsmålstegn ved på grunn av sine prestasjoner i Real Madrid. Men i Frankrike er han fortsatt en kontroversiell figur, etter at han i forrige måned uteble fra landskamper i Nations League... det vil bli gjentatt nok en gang.

Neste uke stopper de hjemlige ligaene (gode nyheter for Real Madrid for å prøve å finne en løsning på sin sportslige krise). Og troppen til de to neste kampene (mot Israel 14. november og Italia 17. november), som for første gang inkluderer Lucas Chevalier, inkluderer ikke Mbappé.

Men kanskje for å stoppe ryktene, sa Didier Deschamps at det var hans avgjørelse å holde ham utenfor, til tross for at Mbappé ønsket å dra for å oppfylle sine forpliktelser med det franske landslaget.

Det spanske TV-programmet El Chiringuito sier imidlertid det motsatte. Ifølge deres kilder var det Mbappé som snakket med Deschamps og sa at han trengte å "finne tilbake til sin beste form og føle seg 100 % igjen", så han vil bruke landslagspausen til å fortsette å trene.

Foreløpig er det offisielle ordet at Mbappé ønsket å dra, men Deschamps bestemte seg mot det. Begge versjonene ser imidlertid ut til å være enige om at avgjørelsen var gjensidig avtalt, og Deschamps sier "det er ikke på grunn av noe annet utenomsportslig problem".