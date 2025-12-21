Kylian Mbappé hyller Cristiano Ronaldo da han tangerte scoringsrekorden for Real Madrid

HQ

Real Madrid avsluttet året med en seier over Sevilla på Bernabéu, 2-0, som ikke umiddelbart feier bekymringene på laget, når man ser hvor nær Sevilla var å utligne kampen, selv når de spilte med en mindre da Teixeira ble utvist i det 68. minutt. Jude Bellingham ble kåret til kampens mann takket være målet sitt i første omgang, og Kylian Mbappé scoret det andre målet på straffe i de siste fem minuttene, fremprovosert av en mye bedre Rodrygo.

Med målet sitt tangerte Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo som tidenes målscorer i løpet av et kalenderår for Real Madrid. Ronaldo scoret 59 mål i 2013, og Mbappé scoret like mange i 2025. Mbappé lette desperat etter sitt 60. mål som ville ha overgått Ronaldo, men klarte ikke å finne det.

Mbappé nøt imidlertid øyeblikket, og etterlignet Ronaldos feiring etter straffen. "Det er for ham. Jeg pleier å ha min egen, men jeg ville dele den med ham", bekreftet han om feiringen. "Han var idolet mitt som barn, jeg har et veldig godt forhold til ham; han er en venn nå".

Kylian Mbappé sier Cristiano Ronaldo hjalp ham med å tilpasse seg Real Madrid

Rekorden er utrolig. Det er første året jeg gjør noe som Cristiano, mitt idol, den beste spilleren i Real Madrids historie og et referansepunkt i verdensfotballen. Det er en ære for meg ", sier Mbappé. "Jeg ønsket å gi ham et nikk fordi han alltid har vært veldig kjærlig mot meg. Han har alltid snakket høyt om Madrid og hvordan man tilpasser seg. Jeg er veldig glad for å score mål for Real Madrid og for å vinne kampen."

Mbappé trengte 58 kamper for å score 59 mål. Så langt denne 2025/26-sesongen har Mbappé allerede scoret 29: 18 i LaLiga, ni i Champions League og to i Copa del Rey.