Kylian Mbappé kommer på overraskelsesbesøk med en motivasjonstale til sitt lidende Ligue 2-lag

Kylian Mbappé er ikke bare den største og viktigste spilleren i Real Madrid akkurat nå, han er også klubbeier: I fjor sommer kjøpte han den franske andredivisjonsklubben SM Caen... som har kollapset i Ligue 2: De ligger på sisteplass med ni strake nederlag. En sportslig krise uten sidestykke de siste årene (de har ligget mellom Ligue 1 og 2 siden 1984, og tilbrakt flere år i den øverste divisjonen), og Caen-supporterne føler at Mbappé har forlatt dem.

Rett etter at Mbappé scoret det avgjørende hat-tricket mot Manchester City i Champions League i forrige uke, tok han derfor flyet til Caen, en by i Normandie, for å møte spillerne og mannskapet og motivere dem. Et overraskelsesbesøk som ble godt mottatt, til og med av ordføreren i byen, og den franske spilleren beklaget at han ikke hadde kommet tidligere, og sa at omstendighetene gjorde det umulig, som rapportert av RMC Sport.

"Jeg vil gjerne takke dere for deres urokkelige støtte. Jeg har reist mye, jeg har sett mange supportere som allerede ville ha gitt opp. Å se dere alltid være her, fylle stadionene, det er det de trenger. Guttene trenger støtten deres. De er klar over hva de må gjøre, hva de ikke har gjort bra, men de kan flytte fjell med dere", sa Mbappé til supporterne.

Caen har byttet trener for andre gang denne sesongen, og Mbappé håper at forandringen kan starte denne helgen, med kampen mot Pau. Han sa også at til tross for at han er bortreist, ser han alle kampene hvis det er mulig, og mener klubben lider av manglende selvtillit, men "med kvaliteten på denne troppen, støtten fra fansen og solidariteten fra alle, kan vi gjøre noe stort".