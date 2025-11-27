Kylian Mbappé krangler med en journalist: "Jeg synes det er et dårlig spørsmål"

HQ

Kylian Mbappé scoret fire mål i Champions League-seieren for Real Madrid i går kveld, noe som plasserte laget på topp 5 på Champions League-tabellen og hadde en balsamisk effekt på Mbappé, som ikke hadde klart å score i de tre siste kampene: et nederlag mot Liverpool og to uavgjort i LaLiga mot Rayo Vallecano og Elche.

Mange journalister snakker nå om "Mbappédependency", en avhengighet av Mbappés mål for å vinne. Men da han ble spurt om det i mixed zone etter 4-3-seieren mot Olympiakos, ble den franske spissen synlig opprørt over spørsmålet.

"Jeg synes det er et dårlig spørsmål. Alle har sin jobb på laget, og min er å score mål. Jeg kan ikke si at uten andre spillere ville vi ikke vunnet kamper. Alle lag har spillere som gjør forskjellige ting, og min er å score mål. Det er det jeg kan gjøre for laget. Men jeg tenker ikke på avhengigheter eller noe sånt. Det er en sak for journalister eller utenforstående."

Da han ble spurt om de tre siste kampene hvor Madrid ikke vant og Mbappé ikke scoret, fortsatte spilleren: "Du kan ikke si avhengighet, du må si at Kylian er en av de ansvarlige for at han ikke scoret mål, for det er min jobb. Du må si at Kylian ikke har scoret, og Kylian må score".