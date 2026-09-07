Kylian Mbappé mener «dette kan bli et godt år for å vinne Ballon d’Or

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UEFA Champions League er tilbake i morgen, tirsdag 8. september, og kampen mellom Real Madrid og Inter Milan er et av høydepunktene på den første kampdagen i gruppespillet. Dagen før deltok trener José Mourinho og stjernespilleren Kylian Mbappé på pressekonferansen, noen dager før lagets første tap for sesongen, i LaLiga mot Real Betis.

Mbappé innrømmet at «alle Real Madrid-spillerne må bli bedre i presset for å hjelpe forsvaret og gi færre sjanser», men klaget over at pressen bare fokuserte på ham, Vinícius og Bellingham, som de tre stjernene på laget: «Jeg er ikke så begeistret for ideen om å trekke frem tre spillere fra gruppen. Jeg vet at journalister også liker å gjøre det, og det er helt normalt, for det er det som selger.»

Faktisk ble Mbappé også spurt om hvorfor Paris Saint-Germain har vunnet to Champions League-titler siden han forlot klubben i 2024: «Det er en fotballanalyse. Jeg kan ikke endre på det. Jeg bryr meg egentlig ikke. Jeg vet hvordan man analyserer fotball. Jeg vet mer om fotball enn mange andre, og jeg er veldig rolig. Dette er ting som selger, og å snakke om meg selger mye, enten det er positivt eller negativt.»

Mbappé snakket også om Ballon d’Or og ryktene som setter ham blant favorittene på grunn av de 42 målene han scoret for Real Madrid i 42 kamper og de 10 målene han scoret i VM, til tross for at han ikke har vunnet noen turnering i år. «Når du spiller for Real Madrid, forbinder folk deg naturlig nok med denne typen priser. Folk på gata snakker med meg om Ballon d’Or, om at jeg har den muligheten. Det er en veldig positiv pris for en spiller.»

«Jeg skrev historie i den viktigste turneringen i idrettsverdenen, og jeg har en følelse av at det er et godt år for det, men vi får se», la Mbappé til. I et oppfølgingsspørsmål, da han ble spurt om han anser seg selv som verdens beste spiller, sa han: «Det gjør jeg alltid, men det er en veldig personlig sak. Jeg tror ikke det er en debatt som trenger å føres. Jeg tror dette kan bli et godt år for meg å vinne Ballon d’Or».