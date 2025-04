Kylian Mbappé og hans advokater trapper opp den juridiske krigen mot Paris Saint-Germain for ubetalt lønn

HQ

Kylian Mbappé og hans juridiske team har trappet opp krigen mot Paris Saint-Germain. Den franske spilleren har krevd 55 millioner euro (£48) i ubetalt lønn og bonus siden før han forlot den Qatar-eide klubben

før han forlot den Qatar-eide klubben og gikk til Real Madrid i fjor sommer. Torsdag holdt advokatene hans en pressekonferanse i Paris og kunngjorde en tidlig seier: De har klart å fryse 55 millioner euro på PSGs konto.

Nå vil de forsøke å få det franske fotballforbundet til å be UEFA om å revidere saken mot klubben, i håp om å aktivere en artikkel som sier at en klubb ikke skal få delta i turneringer som Champions League hvis de ikke har gjort opp alle sine lønnsforpliktelser med sine ansatte.

Mbappés advokater ønsker å konfrontere klubben ikke bare arbeidsrettslig, men også sivilrettslig og strafferettslig, ettersom de mener at denne rettssaken har skadet spillerens omdømme, og at han har blitt baktalt.

Når begynte den nåværende konflikten mellom Kylian Mbappé og PSG?

Kilden til konflikten skal være en muntlig avtale mellom Mbappé og klubbpresident Nasser Al-Khelaifi, som ble inngått i januar 2024, etter at klubben først hadde utstøtt spilleren og satt ham på benken som en taktikk for å få ham til å signere en ny kontrakt, i stedet for å forlate klubben ved sesongslutt som en fri agent - som var det som skjedde til slutt -.

En avtale ble inngått mellom spilleren og presidenten, og Mbappé kom tilbake, men det finnes ingen skriftlige bevis på det. Men klubben har svart at Mbappé har fortalt "enda en fantastisk historie fra et parallelt univers", og aksepterer kun at denne saken løses i arbeidsretten, den eneste kompetente domstolen, og sier at de er klare til å "legge frem alle fakta, bevis og vitnemål som beviser at det finnes en avtale".